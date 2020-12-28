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ТЭК 28.12.2020 18:28

Россия обладает инструментами противодействия санкциям, направленным на затруднение "Северного потока 2" - Новак

Российская сторона обладает инструментами противодействия санкциям, направленным на затруднение проекта "Северный поток 2", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы считаем, что любые санкции конечно наносят негативный ущерб в целом для реализации коммерческих проектов и конечно нудно будет как то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие меры существуют. Поэтому будем продолжать работать, как мы и давно работаем в таких условиях", - ответил он на вопрос о возможном влиянии новых санкций США на проект.

"Проект находится в высокой степени готовности. И это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши иностранные партнеры, европейские партнеры. Это доставка высокоэкологичного источника энергии в европейские страны, которые заинтересованы в этом. И мы уверены, что "Северный поток 2" будет достроен, тем более, что на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке", - заметил российский вице-премьер.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских строительных компаний было приостановлено год назад после принятия военного бюджета США на очередной год, в который законодатели вписали запрет подрядчикам оказывать услуги по укладке морской магистрали.

После этого российская сторона занялась достройкой газопровода собственными силами. Две недели назад трубоукладчик под российским флагом "Фортуна" приступил к достройке 2,6 километрового отрезка магистрали в исключительной экономической зоне Германии. В середине января "Фортуна" может приступить к работам по достройке магистрали в исключительной экономической зоне Дании.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]