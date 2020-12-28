Президент Румынии во вторник приедет в Молдавию с официальным визитом

Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит во вторник, 29 декабря, Молдавию с официальным визитом по приглашению молдавского коллеги Майи Санду. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба молдавского лидера, это первый официальный визит зарубежного гостя, который будет принимать Майя Санду после ее вступления в должность президента.
"Визит президента Румынии в Кишинев - важный шаг в поддержку нового президента РМ в исторический момент для европейского курса страны, а также граждан в их усилиях по демократизации, необратимости принципов верховенства закона и укрепления как европейского курса, так и привилегированных отношений с Румынией", - отмечается в сообщении.
В ходе визита будут рассмотрены вопросы, связанные с поддержкой Румынией граждан Молдавии, в том числе в контексте пандемии COVID-19, и, соответственно, поддержки экономического и социального развития страны.
Согласно сообщению, президенты двух соседних государств планируют принять Совместную декларацию, "направленную на укрепление двустороннего стратегического партнерства, подтвердить особые отношения между Кишиневом и Бухарестом, а также решимость Молдавии двигаться по пути европейской интеграции и внедрять необходимые реформы для этого".
"Спустя пять лет после последнего визита президента Румынии в Республику Молдова визит президента Клауса Йоханниса является важным визитом для нашей страны. Мы надеемся стать первым шагом в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве между нашими странами", - написала Санду на своей странице в facebook.
Как уже сообщал "Интерфакс", Майя Санду вступила в должность в минувший четверг, 24 декабря. Ранее, она заявила, что в январе намерена посетить Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. При президентстве Игоря Додона у Молдавии не было взаимных официальных визитов на уровне руководства стран как с Румынией, так и с Украиной.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущее состояние с реализацией трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2823
Армения должна ответить за культурный геноцид и террор в Карабахе – Гаджиев
Волатильность нефтяного рынка дала новый импульс дискуссиям об идеальном бенчмарке
Азербайджан будет предварительно уведомлять об оправке томатов в РФ - Россельхознадзор
Adidas планирует выпускать больше экологически чистых товаров в 2021 году
ЕС пока не планирует требовать с въезжающих туристов справки о вакцинации или антителах
В Азербайджане впервые с 9 ноября суточное число заражений COVID-19 оказалось менее 1 тысячи
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
С приложением «Nar+» абонентская служба теперь у вас в кармане!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз