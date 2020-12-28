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Дальнее зарубежье 28.12.2020 20:35

ВВС НАТО в 2020 году 350 раз вылетали на сопровождение ВКС РФ, это 90% от всех подобных миссий - заявление

В 2020 году около 90% случаев, когда НАТО была вынуждена поднимать свои самолеты для сопровождения чужой авиации, были связаны с полетами ВКС РФ вблизи границ альянса, говорится в заявлении, распространенном в понедельник на сайте НАТО.

"В 2020 году ВВС НАТО более 400 раз вылетали навстречу неизвестным самолетам, приближавшиеся к воздушному пространству Североатлантического альянса", - говорится в заявлении НАТО.

"Почти 90% такие миссий - около 350 - были предприняты в ответ на полеты российских военных самолетов. Это умеренный рост (подобных миссий - ИФ) по сравнению с 2019 годом", - отмечается в сообщении.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в свою очередь заявила, что в последние годы наблюдается "повышенный уровень военно-воздушной активности России возле границ альянса".

"Мы всегда бдительны. Истребители НАТО - круглосуточно на постах, готовы действовать в случае подозрительных или необъявленных полетов близ воздушного пространства наших союзников. Воздушное патрулирование - важное средство, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность для наших участников", - подчеркнула Лунгеску.

Согласно утверждениям альянса, российские ВКС "часто не передают коды транспондеров, указывающие их местоположение и высоту, не предоставляют план полета или не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]