Законопроект о либерализации шельфа включен в план правительства на следующий год - Минвостокразвития

Законопроект о либерализации шельфа включен в план правительства на следующий год, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
"Самое главное, что законопроект внесен в правительство без принципиальных разногласий. У нас остаются технические разногласия с Минэнерго и ФАС, но они устранимы. Ждем итогового совещания, чтобы запустить законопроект по всем процедурам. Он включен в план законопроектной деятельности правительства на следующий год", - сказал он.
По его словам, суть документа остается прежней: интересы государства в шельфовых проектах будет представлять агент, уполномоченный правительством, будет конкурентная процедура доступа частного инвестора к проекту, абсолютно открытая, прозрачная информация о ресурсных возможностях шельфовых участков. Цель - создание инвестиционного товарищества, где у государства может быть до 50%. Чем больше ресурсная база, тем больше доля агента правительства.
"Что касается актуальности законопроекта на фоне мировых тенденций в энергетике... Отвечу так - мы все равно хотим попробовать. Понятно, что появилось очень много утяжеляющих факторов. Но мы же также видим интерес к шельфу со стороны инвесторов: азиатских, ближневосточных. Давайте дадим возможность. Это ничего не будет стоить стране. Но, если благодаря этому хоть один новый участок шельфа заработает, будет хорошо. На шельфе много газовых участков, на базе них могут быть созданы новые химические производства. Перспективы для отрасли значительные", - подчеркнул Крутиков.
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