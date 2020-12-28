Новак: надеемся, что в 2021г рынок вернется к доковидному уровню спроса на нефть благодаря вакцинам

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что в 2021 году рынок вернется к докризисному уровню спроса на нефть благодаря вакцинам.

По его словам, сейчас спрос на нефть на 7-8 млн б/с ниже кризисного уровня. "В 2021 году мы ожидаем 5-6 млн б/с дополнительный рост спроса", - сказал вице-премьер РФ в интервью телеканалу "Россия 24".

Новак отметил, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти эффективна и приносит свои плюсы. "В настоящее время подписано соглашение на период до мая 2022 года. Если спрос будет восстанавливаться быстрее, и рынок восстановится, это будет откорректировано. Но в целом мы продолжим совместную работу с нашими партнерами из разных стран, потому что считаем, что она приносит пользу нашим странам, государствам. И не только тем, кто участвует в сделке, а для мирового нефтяного рынка", - заявил Новак.