ЕС пока не планирует требовать с въезжающих туристов справки о вакцинации или антителах

Страны Евросоюза пока не планирует вводить для въезжающих туристов требование об обязательных справках о вакцинации или наличии антител, хотя такая возможность обсуждается, сообщил в интервью порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

По его словам, у министерств туризма разных европейских стран пока нет понимания, как будет организован прием туристов, когда откроются границы.

"Но общее, о чем они говорят, - это то, что каждую страну будут помещать в определенную зону по количеству заболевших. И в зависимости от того, в какую зону попала страна, к ней будут применяться определенные требования. Например, серая зона - это может быть карантин две недели, справка до вылета, справка по прилету. Оранжевая - тест до вылета и тест по прилету, но без карантина. Если это зеленая зона - отсутствие любых справок и свободное перемещение. То есть, в основном все ориентируются на официальную статистику государств и эпидемиологическую обстановку внутри своей страны", - сказал гендиректор TUI Россия, которая входит в крупнейший международный туристический холдинг TUI Group.

Он добавил, что возможность пускать туристов только со справкой о вакцинации или наличии антител обсуждается, но решений пока нет.

"Это обсуждается, но поскольку не понятна ни эффективность вакцинации, ни то, чем она должна подтверждаться, ни ее массовость, пока таких требований в виде регуляции нет. То же самое по антителам. Разговоры такие идут, но в виде документа ничего подобного еще не появилось", - сказал эксперт.

По прогнозу Демуры, как только проблема коронавируса будет решена, международный туризм на 90-95% вернется к тому уровню, который был до пандемии.

"Я думаю, что все вернется и люди снова будут путешествовать. Возможно, произойдут изменения в деловом туризме, будет меньше командировок и больше встреч в онлайн-формате. Однозначно, полностью мы не вернемся к той ситуации, которая была раньше: zoom, TEAMS, skype, продолжат занимать весомое место в нашей коммуникации. Что касается отдыха, познавательного туризма, медицинского, я думаю, все-таки на 90-95% он вернется к тем объемам, что были до пандемии", - подчеркнул глава TUI Россия.