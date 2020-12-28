Путин соболезнует в связи с гибелью экипажа траулера в Баренцевом море

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким моряков, погибших в результате опрокидывания траулера "Онега" в Баренцевом море, и передал слова поддержки пострадавшим.
"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме президента губернатору Мурманской области Андрею Чибису, опубликованной на сайте Кремля.
Как сообщалось, траулер "Онега" опрокинулся утром в понедельник. По предварительным данным, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа спасены двое.
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