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СНГ 28.12.2020 20:08

Путин соболезнует в связи с гибелью экипажа траулера в Баренцевом море

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким моряков, погибших в результате опрокидывания траулера "Онега" в Баренцевом море, и передал слова поддержки пострадавшим.

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме президента губернатору Мурманской области Андрею Чибису, опубликованной на сайте Кремля.

Как сообщалось, траулер "Онега" опрокинулся утром в понедельник. По предварительным данным, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа спасены двое.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТРАУЛЕР, ЖЕРТВЫ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]