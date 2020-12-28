Азербайджан в январе-ноябре экспортировал газа почти на $2,2 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-ноябрь 2020 года составил 12 млрд 278 млн 885,19 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-ноябре 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $2 млрд 178 млн 381,77 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 16,68% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.

По данным ГТК, экспорт газа в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 17,3%, в денежном выражении – на 4,8%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова