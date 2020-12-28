Азербайджан в январе-ноябре экспортировал нефтепродуктов на $271,5 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-ноябре 2020 года составил 994 тыс. 934,41 тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
"В январе-ноябре 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $271 млн 470,01 тыс. На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 2,08% всего экспорта из Азербайджана", - отметили в ГТК.
По данным ведомства, в январе-ноябре 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов в натуральном выражении увеличился на 17,2%, в стоимостном - сократился на 32,5%.
В 2019 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 979,717 тыс. тонн на сумму $462,789 млн.
Н.Аббасова
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