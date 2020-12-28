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ТЭК 28.12.2020 17:53

Азербайджан в январе-ноябре экспортировал нефтепродуктов на $271,5 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-ноябре 2020 года составил 994 тыс. 934,41 тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-ноябре 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $271 млн 470,01 тыс. На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 2,08% всего экспорта из Азербайджана", - отметили в ГТК.

По данным ведомства, в январе-ноябре 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов в натуральном выражении увеличился на 17,2%, в стоимостном - сократился на 32,5%.

В 2019 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 979,717 тыс. тонн на сумму $462,789 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]