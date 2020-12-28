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Карабахский конфликт 28.12.2020 18:05

Армения вернула Азербайджану 2 военнопленных

Армения и Азербайджан в очередной раз обменялись пленными в рамках трехстороннего соглашения с РФ, сообщил в понедельник командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

"Сегодня, в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, осуществлен очередной обмен пленными", - заявил Мурадов.

"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в (аэропорт) Эребуни", - сказал российский командующий.

Он подчеркнул, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]