Армения вернула Азербайджану 2 военнопленных

Армения и Азербайджан в очередной раз обменялись пленными в рамках трехстороннего соглашения с РФ, сообщил в понедельник командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

"Сегодня, в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, осуществлен очередной обмен пленными", - заявил Мурадов.

"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в (аэропорт) Эребуни", - сказал российский командующий.

Он подчеркнул, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.