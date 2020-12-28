Азербайджан вложил $21 млн в механизм COVAX – глава МИД

Азербайджан осуществил вклад в размере $21 млн в инициативу COVAX (Vaccines Global Access Facility), заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Азербайджан на борьбу с коронавирусом COVİD-19 осуществил добровольную финансовую помощь в размере $10 млн. С этой целью было подписано два донорских договора с Всемирной организацией здравоохранения. Недавно мы осуществили вклад в размере $21 млн и присоединились к механизму COVAX», - сказал Байрамов на СМИД стран-членов организации ГУАМ.

Текст выступления Байрамова опубликован на сайте МИД Азербайджана.

Министр выразил надежду, что в ближайшее время будут получены безопасные и эффективные вакцины от коронавируса и они будут распределены по приемлемым ценам.

Механизм COVAX представляет собой систему совместных закупок новых вакцин против COVID-19, призванную обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение вакцинами каждой страны-участницы в соответствии с вырабатываемыми сейчас ВОЗ принципами распределения поставок.

А.Азизов