Азербайджан вложил $21 млн в механизм COVAX – глава МИД

Азербайджан осуществил вклад в размере $21 млн в инициативу COVAX (Vaccines Global Access Facility), заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
«Азербайджан на борьбу с коронавирусом COVİD-19 осуществил добровольную финансовую помощь в размере $10 млн. С этой целью было подписано два донорских договора с Всемирной организацией здравоохранения. Недавно мы осуществили вклад в размере $21 млн и присоединились к механизму COVAX», - сказал Байрамов на СМИД стран-членов организации ГУАМ.
Текст выступления Байрамова опубликован на сайте МИД Азербайджана.
Министр выразил надежду, что в ближайшее время будут получены безопасные и эффективные вакцины от коронавируса и они будут распределены по приемлемым ценам.
Механизм COVAX представляет собой систему совместных закупок новых вакцин против COVID-19, призванную обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение вакцинами каждой страны-участницы в соответствии с вырабатываемыми сейчас ВОЗ принципами распределения поставок.
А.Азизов
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