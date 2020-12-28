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Бизнес и законодательство 28.12.2020 18:09

Азербайджано-российский товарооборот в январе-ноябре сократился на 11,5%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-ноября 2020 года составил $2 млрд 417 млн 606,05 тыс., что на 11,5% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,63% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-ноябрь 2020 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $644 млн 661,67 тыс. (спад на 2,4%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,94% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-ноябре 2020 года составил $1 млрд 772 млн 944,38 тыс. (спад на 14,4%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 18,31%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-ноябре 2020 года составило $1 млрд 128 млн 282,71 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2019 года составил $3 млрд 22 млн 46 тыс., что на 18,5% больше показателя 2018 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]