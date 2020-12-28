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Регион 28.12.2020 18:14

США сосредоточили вблизи Ирана более 240 крылатых ракет - данные Пентагона

ВМС США сосредоточили вблизи Ирана более 240 крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, следует из данных Пентагона.

В настоящее время в акватории Персидского залива находится атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk, два крейсера - USS Port Royal (CG-73) и USS Philippine Sea (CG-58), которые несут по 26 таких ракет.

Кроме того, в Аравийском море действует авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz (CVN-68), в составе которой три эсминца, оснащенных, по меньше мере, 8 крылатыми ракетами, и ударная подлодка с 12 ракетами.

Как сообщала в минувший четверг кувейтская газета "Аль-Кабас", ссылаясь на информированные иранские источники, Тегеран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США,

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - отмечала газета.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе - ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указало, что Корпус стражей исламской революции, в частности, развернул вблизи ядерного объекта Фордо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

Всего, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на территории Ирана располагается 17 ядерных объектов.

По данным арабских источников, в Персидский залив на минувшей неделе также вошла израильская подводная лодка с крылатыми ракетами. Дальность их действия составляет не менее 1,5 тыс. км.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]