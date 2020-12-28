В Азербайджане впервые с 9 ноября суточное число заражений COVID-19 оказалось менее 1 тысячи

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 772 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 215,483 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 519 случае заражения.
В последний раз менее 1 тыс. случаев заражения за сутки в Азербайджане было зафиксировано 9 ноября (635).
По данным ведомства, за сутки скончались 39 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 538.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 172,019 тыс. человек (+3 048 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 40 тыс. 926 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 502 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 163,064 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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