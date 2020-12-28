Армения должна ответить за культурный геноцид и террор в Карабахе – Гаджиев

Министерство культуры Азербайджана проводит оценку состояния памятников культуры на освобожденных территориях в Карабахе, данная информация будет предоставлена ЮНЕСКО, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«В настоящее время министерство культуры проводит оценку состояния памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана, и эти сведения будут предоставлены в ЮНЕСКО. Армения в период оккупации этих территорий стремилась уничтожить наследие азербайджанского народа на этих землях. Армения должна ответить за этот культурный геноцид и террор», - сказал Гаджиев в интервью азербайджанским СМИ.
По его словам, Азербайджан еще в январе 2018 года поднимал перед ЮНЕСКО вопрос отправки миссии организации на оккупированные территории. «Это было на встрече с Одрэ Азуле, которая только была избрана генсеком ЮНЕСКО. Но тогда она на встрече заявила, что ЮНЕСКО – это гуманитарная организация и поэтому не хочет участвовать в политических вопросах», - отметил Гаджиев.
Помощник президента добавил, что теперь, спустя два года ЮНЕСКО кажется «забыло», что является гуманитарной организацией. «Почему после победы Азербайджана в карабахской войне позиция руководства ЮНЕСКО так быстро изменилась? Почему по одному и тому же вопросу у одной организации нет последовательной позиции?», - сказал Гаджиев.
По его мнению, победа Азербайджана в войне и новые реалии в регионе вызывают беспокойство у многих политических кругов и эти круги не могут смириться с новой ситуацией. «Вызывает сожаление, что ЮНЕСКО оказалась вовлеченной в этот процесс. ЮНЕСКО является межправительственной организацией и должна осуществлять объективную и беспристрастную деятельность в рамках своего мандата. ЮНЕСКО не должно превращаться в средство политического давления», - отметил он.
Гаджиев добавил, что Азербайджан не против визита миссии ЮНЕСКО в страну. «Но есть определенные процедуры и вопросы. Как только условия безопасности позволят, Азербайджан и ЮНЕСКО должны согласовать мандат и состав миссии. К территориальной целостности и суверенитету Азербайджана нужно относиться с уважением», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.
На минувшей неделе заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне заявил, что организация готова направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. "Пока ожидается только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО смогла продвинуться в деле направления миссии на места", - сказал Оттоне.
В ответ на это МИД Азербайджана заявил, что Баку открыт для конструктивного диалога с ЮНЕСКО с целью обсуждения деталей миссии и подтверждает свою готовность сотрудничать с организацией на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости своих международно признанных границ.
Вместе с этим, министерство заявило, что официальный Баку неоднократно сообщал ЮНЕСКО, что Азербайджан рассматривает предложение об отправке миссии в Нагорно-Карабахский регион и прилегающие районы Азербайджана. «Следует отметить, что при организации миссии ЮНЕСКО в регион для оценки ущерба, нанесенного нашим культурным ценностям, необходимо учитывать ряд факторов, включая безопасность, погодные условия и сложную местность. В частности, армянская армия по мере ухода с оккупированных азербайджанских территорий, заминировала территорию вокруг памятников истории и культуры, превратив эту территорию в опасную зону», - предупреждает МИД.
Внешнеполитическое ведомство также считает, что ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию самостоятельно и объективно и не допустить политизации вопроса защиты культурного наследия.
Н.Аббасова
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