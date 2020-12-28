SOCAR с января 2021г передаст Azerkontrakt функции газоснабжения в Азербайджане

Функции по обеспечению потребителей в Азербайджане природным газом с 1 января 2021 года будет выполнять ОАО "Azerkontrakt", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Решением кабинета министров Азербайджана, с 1 января 2021 года организация покупки природного газа у производителей, его транспортировки, распределения внутри республики и реализации потребителям возлагаются на ОАО "Azerkontrakt". В настоящее время эти операции осуществляет компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

"Такое решение принято в целях оптимизации, повышения эффективности операций по транспортировке и продаже природного газа на внутреннем рынке и обеспечения в этой связи централизованного управления", отметили в кабмине.

С учетом данного решения, SOCAR и входящим в нее структурам (в частности, производственному объединению "Азнефть") поручено обеспечить на основе соответствующих договоров о купле-продаже реализацию компании "Azerkontrakt" добываемого товарного газа, за исключением объемов, предусмотренных для экспорта в соответствии с ежегодно утверждаемым топливно-энергетическим балансом.

Кроме того, SOCAR и ее структурам поручено передать Azerkontrakt свои права и обязательства по договорам о покупке природного газа у других производителей в Азербайджане (совместных предприятий, операционных компаний и подрядчиков, действующих в рамках контрактов типа PSA и других аналогичных соглашений - ИФ), а также по договорам на продажу газа потребителям на внутреннем рынке и дистрибьюторам (ОАО Азерэнержи, ЗАО "Азеригаз" и Службе газового хозяйства Нахчыванской Автономной Республики - ИФ).

При этом, министерствам экономики и финансов, SOCAR, Госнефтефонду Азербайджана и Azerkontrakt поручено в течение месяца подготовить предложения по финансовым механизмам для выполнения Azerkontrakt платежных обязательств по уже существующим договорам и новым, которые будут заключены по внутреннему газоснабжению.

Н.Аббасова