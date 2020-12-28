Турция в ближайшие дни получит первую партию китайской вакцины Sinovac от коронавируса - Эрдоган

Турция рассчитывает получить первую поставку китайской вакцины Sinovac против коронавируса COVID-19 до четверга, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы ожидаем, что первые партии китайской вакцины от COVID-19 будут доставлены в нашу страну до Нового года", - цитирует агентство "Анадолу" его слова.
Турция ранее договорилась о приобретении 50 млн доз вакцины CoronaVac от китайской компании CoronaVac и ждала первую поставку из 3 млн доз в понедельник. Однако поставку отложили на несколько дней. Об этом накануне заявили в Минздраве Турции. Задержка связана с чрезвычайной ситуацией на таможне Пекина из-за выявления в китайской столице новых случаев заражения COVID-19.
Кроме того, Турция рассчитывает получить 4,5 млн доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а затем - еще 30 млн доз.
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