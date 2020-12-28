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Регион 28.12.2020 21:55

Турция в ближайшие дни получит первую партию китайской вакцины Sinovac от коронавируса - Эрдоган

Турция рассчитывает получить первую поставку китайской вакцины Sinovac против коронавируса COVID-19 до четверга, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы ожидаем, что первые партии китайской вакцины от COVID-19 будут доставлены в нашу страну до Нового года", - цитирует агентство "Анадолу" его слова.

Турция ранее договорилась о приобретении 50 млн доз вакцины CoronaVac от китайской компании CoronaVac и ждала первую поставку из 3 млн доз в понедельник. Однако поставку отложили на несколько дней. Об этом накануне заявили в Минздраве Турции. Задержка связана с чрезвычайной ситуацией на таможне Пекина из-за выявления в китайской столице новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, Турция рассчитывает получить 4,5 млн доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а затем - еще 30 млн доз.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]