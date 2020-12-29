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Регион 29.12.2020 11:50

Президент Румынии прибудет в Молдову с официальным визитом

Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит во вторник Молдову с официальным визитом по приглашению молдавского коллеги Майи Санду. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба молдавского лидера, это первый официальный визит зарубежного гостя, который будет принимать Майя Санду после ее вступления в должность президента.

"Визит президента Румынии в Кишинев - важный шаг в поддержку нового президента РМ в исторический момент для европейского курса страны, а также граждан в их усилиях по демократизации, необратимости принципов верховенства закона и укрепления как европейского курса, так и привилегированных отношений с Румынией", - отмечается в сообщении.

В ходе визита будут рассмотрены вопросы, связанные с поддержкой Румынией граждан Молдовы, в том числе в контексте пандемии COVID-19, и, соответственно, поддержки экономического и социального развития страны.

Согласно сообщению, президенты двух соседних государств планируют принять Совместную декларацию, "направленную на укрепление двустороннего стратегического партнерства, подтвердить особые отношения между Кишиневом и Бухарестом, а также решимость Молдовы двигаться по пути европейской интеграции и внедрять необходимые реформы для этого".

"Спустя пять лет после последнего визита президента Румынии в Республику Молдова визит президента Клауса Йоханниса является важным визитом для нашей страны. Мы надеемся стать первым шагом в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве между нашими странами", - написала Санду на своей странице в фейсбуке.

Как сообщал "Интерфакс", Майя Санду вступила в должность в минувший четверг, 24 декабря. Ранее, она заявила, что в январе намерена посетить Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. При президентстве Игоря Додона у Молдовы не было взаимных официальных визитов на уровне руководства стран как с Румынией, так и с Украиной.

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Тэги: МОЛДОВА, РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]