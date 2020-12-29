Россия вопреки давлению Запада смогла достойно преодолеть все испытания уходящего года - Косачев

Санкционное и информационное давление на Россию в 2020 году усиливалось, при этом наша страна оставалась дипломатом в мировых делах и показывала уверенное лидерство на фоне растущей агрессивности Запада, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В 2020 году не только сохранялось, но наращивалось санкционное, информационное, дипломатическое и иное давление Запада на Россию, фактически полностью заменившее традиционную дипломатию. Разумеется, основным источником и вдохновителем такого подхода стал Вашингтон, где сложился устойчивый двухпартийный антироссийский консенсус в конгрессе, оказавший решающее влияние на линию президента Дональда Трампа на российском направлении", - отметил Косачев в своей статье, опубликованной во вторник в "Российской газете".

По его мнению, прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе, регистрация вакцины от COVID-19 и защита исторической правды в год юбилея Победы работали на авторитет России в мире.

"Три важнейшие темы 2020 года для России - вакцина, юбилей Победы и мир для Карабаха - работали на ее авторитет в мире в этом крайне непростом году. И что важно, в этом в той или иной степени поучаствовали многие люди, начиная, конечно же, с президента страны и его активной дипломатии, и заканчивая каждым из нас, кто внес свой вклад в противодействие естественным и искусственным угрозам, кто защищал память о Победе над нацизмом и правду Истории, которые в текущем году вновь стали объектом нападок и фальсификаций", - подчеркнул Косачев.

Он напомнил, что в уходящем году "пандемия коронавируса стала, вне всякого сомнения, ключевым фактором, оказавшим влияние на политику, экономику, демографию, спорт, культуру, на темпы развития как на национальном, так и на глобальном уровнях".

"Угроза сохраняется, конец пандемии не просматривается, хотя прогресс в разработке вакцин, в чем Россия продемонстрировала свое уверенное мировое лидерство, дает определенные надежды", - уточнил сенатор.

Касаясь темы Нагорного Карабаха, Косачев отметил, что "России было важно продемонстрировать свою способность выступать арбитром на постсоветском пространстве, не отдавая предпочтений ни одной из дружественных нам сторон".

"Но важнее другое: это, наверное, первый реальный случай за последние годы, когда сугубо дипломатическими средствами удалось остановить кровопролитие. Да, вопрос нельзя считать полностью закрытым, и можно также рассуждать о роли и намерениях третьих стран в этом конфликте и в процессах вблизи наших границ в целом. Однако из ожидавшейся многими большой проблемы для России получился ее, повторюсь, дипломатический триумф", - отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам в своей публикации.