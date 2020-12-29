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Здравоохранение 29.12.2020 12:30

В Нидерландах зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса

Еще девять случаев заражений новым "британским" штаммом коронавируса обнаружили в Нидерландах, и их общее число теперь выросло до 11, сообщает издание NL Times.

Пять из этих случаев связаны с начальной школой в Роттердаме, пояснил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге.

"Вспышка в начальной школе - существенная, и многое еще неизвестно, поэтому Национальный институт здравоохранения и окружающей среды совместно с региональной муниципальной службой здравоохранения Роттердама решил расследовать этот очаг дальше", - написал Уго де Йонге в письме нидерландскому парламенту.

Еще один заразившийся из Неймегена, а остальные пять - из Амстердама. На этой и на следующей неделе власти планируют собрать несколько сотен образцов тестов на коронавирус из всех регионов, чтобы оценить степень распространения нового штамма коронавируса в стране.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]