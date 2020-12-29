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Транспорт и связь 29.12.2020 12:48

Китай построил около 580 тыс. базовых станций 5G в 2020 году

Китай с начала текущего года построил около 580 тыс. базовых станций 5G в рамках развития инфраструктуры нового типа, сообщило министерство промышленности и информатизации.

Все города окружного уровня на настоящий момент охвачены сетью пятого поколения мобильной связи, заявил официальный представитель министерства Вэнь Ку.

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 144 млн единиц в январе-ноябре. За этот период на рынке появилось 199 новых моделей смартфонов, работающих с данным стандартом, сообщает агентство "Синьхуа".

Министерство продолжит строительство сетей связи 5G и центров обработки данных, продвигая применение 5G-технологий в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт, добавил Вэнь Ку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, СВЯЗЬ, 5G, СТАНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]