Китай построил около 580 тыс. базовых станций 5G в 2020 году

Китай с начала текущего года построил около 580 тыс. базовых станций 5G в рамках развития инфраструктуры нового типа, сообщило министерство промышленности и информатизации.
Все города окружного уровня на настоящий момент охвачены сетью пятого поколения мобильной связи, заявил официальный представитель министерства Вэнь Ку.
Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 144 млн единиц в январе-ноябре. За этот период на рынке появилось 199 новых моделей смартфонов, работающих с данным стандартом, сообщает агентство "Синьхуа".
Министерство продолжит строительство сетей связи 5G и центров обработки данных, продвигая применение 5G-технологий в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт, добавил Вэнь Ку.
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