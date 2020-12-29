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Дальнее зарубежье 29.12.2020 13:01

В Рио-де-Жанейро из-за COVID-19 на Новый год закроют пляжи с целью избежать столпотворений

Власти Рио-де-Жанейро в связи со сложной обстановкой с коронавирусом COVID-19 приняли решение закрыть проход на городские пляжи, чтобы не позволить людям собираться в толпы, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Мы хотим направить ясный и прямой сигнал населению", - заявил глава оперативного центра Рио-де-Жанейро Александр Кардеман.

Он также призвал жителей провести "сознательный Новый год" и отметить праздник дома.

По данным СМИ, в частности, власти запретят движение автотранспорта на протяжении 30 км вдоль прибрежной линии, а появляться здесь разрешат только местным жителям. Нарушителей ограничительных мер могут оштрафовать на сумму до $2,8 тыс.

СМИ напоминают, что еще на прошлой неделе мэрия Рио-де-Жанейро объявила, что 31 декабря с 20:00 по местному времени будет запрещен проход в район Копакабана - традиционный центр новогодних празднеств. При этом, чтобы помешать проезду общественного и частного транспорта, власти намерены возвести бетонные заграждения, и кроме того, метро прекратит ходить в этом районе.

Обычно на Новый год на пляжах Рио-де-Жанейро собираются миллионы людей, чтобы посмотреть праздничный салют, добавляют СМИ.

В Бразилии за время эпидемии выявили примерно 7,5 млн случаев COVID-19, умерли более 191,6 тыс. инфицированных, поправились свыше 6,56 млн заболевших. По распространению вируса Бразилия занимает третье место в мире, а по смертности - второе.

В Рио-де-Жанейро зафиксирована смерть более 15 тыс. заболевших, а уровень смертности более чем в два раза превышает средний по стране.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, НОВЫЙ/ГОД, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]