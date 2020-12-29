Азербайджан в январе-ноябре сократил импорт продовольствия на 1,6%

Азербайджан в январе-ноябре 2020 года сократил импорт продовольствия на 1,6% - до $1 млрд 463 млн 102,59 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 1 млн 225 тыс. 585,85 тонн (спад на 17,6%) на $262 млн 497,32 тыс., плодоовощную продукцию – 308 тыс. 449,2 тонн (на уровне января-ноября 2019г) на сумму $174 млн 175,78 тыс., мясо - 39 тыс. 457,67 тонн (спад на 14,8%) на сумму $72 млн 65,88 тыс., масла растительного и животного происхождения - 150 тыс. 744,41 тонн (рост на 3,8%) на $144 млн 355,82 тыс.
Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-ноябре 2020 года составил 14 тыс. 890,73 тонн (рост на 19,5%) на $73 млн 302,98 тыс.
В целом, на продовольствие пришлось 15,11% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.
Н.Аббасова
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