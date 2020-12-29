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Бизнес и законодательство 29.12.2020 11:47

Азербайджан в январе-ноябре сократил импорт продовольствия на 1,6%

Азербайджан в январе-ноябре 2020 года сократил импорт продовольствия на 1,6% - до $1 млрд 463 млн 102,59 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 1 млн 225 тыс. 585,85 тонн (спад на 17,6%) на $262 млн 497,32 тыс., плодоовощную продукцию – 308 тыс. 449,2 тонн (на уровне января-ноября 2019г) на сумму $174 млн 175,78 тыс., мясо - 39 тыс. 457,67 тонн (спад на 14,8%) на сумму $72 млн 65,88 тыс., масла растительного и животного происхождения - 150 тыс. 744,41 тонн (рост на 3,8%) на $144 млн 355,82 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-ноябре 2020 года составил 14 тыс. 890,73 тонн (рост на 19,5%) на $73 млн 302,98 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 15,11% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]