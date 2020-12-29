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СНГ 29.12.2020 11:51

В России выявлено 27 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, скончались 562 человека - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 тыс. 002 случая, умерли за сутки 562 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 тыс. 002 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 915 (14,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 562.

Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 5 тыс. 641 человек. В городе подтверждены 75 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели - 5 тыс. 626 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3757) и Московская область (1547) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 105 тыс. 37 случаев коронавирусной инфекции, 55 тыс. 827 умерших и 2 млн. 496 тыс. 183 выписанных, в том числе 24 тыс. 874 выписаны за последние сутки.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]