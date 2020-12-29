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Социум 29.12.2020 11:52

В Азербайджане ликвидируются надбавки к страховой части трудовых пенсий

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в третьем чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Изменения, в первую очередь, предусматривают отмену надбавок к страховой части трудовых пенсий.

Кроме того, увеличен срок применения правила начисления трудовых пенсий. Так для лиц, достигших пенсионного возраста в 2019-2022 годах, трудовой стаж до 1 января 2006 года будет исчисляться в размере 25 лет, а с 2023 года - сокращаться на 1 год за каждый календарный год.

В настоящее время это правило касается лиц, выходящих на пенсию в 2019-2020 годах.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ПЕНСИИ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]