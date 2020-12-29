В Азербайджане ликвидируются надбавки к страховой части трудовых пенсий

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в третьем чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Изменения, в первую очередь, предусматривают отмену надбавок к страховой части трудовых пенсий.

Кроме того, увеличен срок применения правила начисления трудовых пенсий. Так для лиц, достигших пенсионного возраста в 2019-2022 годах, трудовой стаж до 1 января 2006 года будет исчисляться в размере 25 лет, а с 2023 года - сокращаться на 1 год за каждый календарный год.

В настоящее время это правило касается лиц, выходящих на пенсию в 2019-2020 годах.

А.Мамедов