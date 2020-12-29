Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-ноябре увеличился на 42,1%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-ноябре 2020 года составил на сумму $331 млн 175,03 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В январе-ноябре 2020 года в Азербайджан импортировано 20 тыс. 633,47 тонн (рост на 42,1%) фармацевтической продукции на $331 млн 175,03 тыс. (рост на 26%).

По данным комитета, в ноябре 2020 года в Азербайджан импортировано 1 тыс. 883,93 тонн фармацевтической продукции на $26 млн 543,19 тыс.

Как сообщалось, в 2019 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 526,55 тонн фармацевтической продукции на $296 млн 531,79 тыс.

Н.Аббасова