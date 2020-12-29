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Здравоохранение 29.12.2020 12:17

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-ноябре увеличился на 42,1%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-ноябре 2020 года составил на сумму $331 млн 175,03 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В январе-ноябре 2020 года в Азербайджан импортировано 20 тыс. 633,47 тонн (рост на 42,1%) фармацевтической продукции на $331 млн 175,03 тыс. (рост на 26%).

По данным комитета, в ноябре 2020 года в Азербайджан импортировано 1 тыс. 883,93 тонн фармацевтической продукции на $26 млн 543,19 тыс.

Как сообщалось, в 2019 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 526,55 тонн фармацевтической продукции на $296 млн 531,79 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]