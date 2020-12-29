Азерсу отбирает аудитора отчетности по МСФО за 2020г

АО «Азерсу» отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов (МСФО).

Отбор проводится методом открытого тендера.

Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.

Контактное лицо Интизам Новрузов тел: 012-431-47-67 (внутр. 3019).

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 2 февраля 2021 года, тендерная процедура состоится 3 февраля.

Б.Рустамбеков