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Финансы 29.12.2020 12:28

Азерсу отбирает аудитора отчетности по МСФО за 2020г

АО «Азерсу» отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов (МСФО).

Отбор проводится методом открытого тендера.

Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.

Контактное лицо Интизам Новрузов тел: 012-431-47-67 (внутр. 3019).

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 2 февраля 2021 года, тендерная процедура состоится 3 февраля.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРСУ, ТЕНДЕР, ФИНОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]