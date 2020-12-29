Глава СНБ Армении находится с визитом в Москве

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправился в Москву.

"Армен Абазян находится с визитом в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СНБ.

О целях визита не сообщается.

За последний месяц это уже третий визит Абазяна в Москву.