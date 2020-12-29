Глава СНБ Армении находится с визитом в Москве

Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправился в Москву.
"Армен Абазян находится с визитом в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СНБ.
О целях визита не сообщается.
За последний месяц это уже третий визит Абазяна в Москву.
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