Азербайджан станет в 2021 году первой страной в регионе и СНГ, которая представит очередной национальный обзор в ООН - МИД

Азербайджан станет в 2021 году первой страной на Южном Кавказе и СНГ, представившей очередной (третий) Добровольный национальный обзор в ООН, заявляет МИД.
«На Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, который состоится в 2021 году под эгидой Экономического и Социального Совета ООН, было принято решение представить очередной Добровольный национальный обзор нашей страны. Таким образом, Азербайджан станет первой страной в регионе и СНГ, представившей Добровольный национальный обзор», - отмечается в заявлении МИД по итогам 2020 года.
Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года, второй – в 2019 году.
Вместе с этим внешнеполитическое ведомство отмечает, что в отчетном году были согласованы проекты «Рамочный документ о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы» и “Страновой программный документ ПРООН для Азербайджана на 2021-2025 годы».
«В текущем году во внешнеполитической деятельности, служащей комплексной стратегии развития Азербайджана, особое внимание было уделено развитию экономических отношений, обеспечению энергетической безопасности и продвижению межрегиональных инфраструктурных проектов. Развитие международных торговых отношений, повышение экспортного потенциала и международной конкурентоспособности местной промышленности, применение высоких технологий и инноваций, а также расширение сотрудничества в рамках глобальных и региональных международных экономических организаций являются приоритетами внешнеэкономической политики”, - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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