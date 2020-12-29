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Регион 29.12.2020 13:02

Политического кризиса в Грузии нет - премьер-министр

Политическая ситуация в Грузии кризисной не является, несмотря на бойкот, объявленный оппозиционными партиями парламенту нового созыва после выборов, прошедших 31 октября, заявил во вторник глава грузинского правительства Георгий Гахария.

"Я не назвал бы сегодняшнюю ситуацию у нас политическим кризисом, так как парламент и правительство функционируют, свобода самовыражения не ограничена, демократические процессы развиваются", - сказал Гахария на брифинге, отметив, что стране в настоящее время важнее преодолеть экономический кризис и справиться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам премьера Грузии, уже в ближайшем будущем никто не вспомнит о текущей ситуации, названной оппозицией "политическим кризисом".

По итогам выборов 31 октября правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 из 150 мест в парламенте и смогла сформировать новое правительство, которое вновь возглавил Гахария. Избранные в парламент представители восьми оппозиционных партий в знак протеста против "сфальсифицированных властями парламентских выборов" отказались участвовать в работе законодательного органа республики.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]