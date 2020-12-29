Угольная компания Peabody Energy договорилась о продлении срока погашения облигаций

Американская угольная компания Peabody Energy Corp. заключила сделку с кредиторами о продлении срока погашения облигаций, получив больше возможностей противостоять слабости на угольных рынках в период пандемии коронавируса.

Компания сообщила, что после закрытия сделок, сроки погашения будут продлены по облигациям и кредитным инструментам в объеме около $1 млрд, у нее не будет долговых обязательств, истекающих ранее декабря 2024 года. Кредиторы и инвесторы Peabody, которые суммарно владеют около 65% старших облигаций компании с погашением в 2022 году, подписали соглашение в поддержку сделки.

Peabody сообщила, что сделка даст компании "временное преимущество, чтобы обеспечить восстановление на рынке, как с точки зрения ценообразования, так и с точки зрения спроса", а также гибкость, чтобы продолжать осуществлять свою деятельность. На конец сентября у компании были долгосрочные долговые обязательства на сумму около $1,6 млрд, согласно последнему квартальному отчету.

Текущий год был непростым для американской угольной отрасли, которая подверглась существенному финансовому давлению в период пандемии коронавируса, в результате чего несколько менее крупных компаний объявили себя банкротами, пишет газета The Wall Street Journal.

В рамках условий сделки держатели облигаций Peabody со сроком погашения в 2022 году смогут обменять их на новые долговые бумаги с погашением в декабре 2024 года и более высокой процентной ставкой.

Кроме того, кредиторы Peabody согласились конвертировать существующий механизм возобновляемого кредита в займы с новым сроком и аккредитив сроком действия до декабря 2024 года.

Peabody в прошлом месяце отчиталась о снижении выручки и сообщила, что ведет переговоры с кредиторами и группой держателей облигаций.

Акции компании по итогам торгов в понедельник подскочили в цене на 39,5%. В ходе предварительных торгов во вторник они не демонстрируют изменений.