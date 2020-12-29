Лавров заявил о стабилизации ситуации в Ливии

Ситуация в Ливии стабилизировалась, договоренности о прекращении огня в целом соблюдаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Были некоторые инциденты в нарушение договоренности о прекращении огня не так давно, на юге, но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договоренности о прекращении огня соблюдаются", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
"Этому надо всячески способствовать, надо делать все, чтобы консолидировать эту договоренность, в том числе через поддержку созданного сторонами военного комитета "5+5"", - добавил он.
Министр добавил, что позитивную роль играет принципиальная договоренность по вопросу о доходах от экспорта нефти, "которую нужно всячески воплощать в жизнь таким образом, чтобы все ливийские стороны ощущали свою причастность к доходам от экспорта".
По его словам, также принципиально продвигать политический процесс.
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане
Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха
Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулов в США, Brent - $51,25 за баррель
Премьер Беларуси: подписаны контракты со всеми крупными поставщиками нефти
В Азербайджане в марте 2021г ждут с визитом главу Минэнерго Саудовской Аравии
В Азербайджане зафиксирован 1 101 новый случай заражения COVID-19
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден
В Нидерландах зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз