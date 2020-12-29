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Дальнее зарубежье 29.12.2020 18:03

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Ливии

Ситуация в Ливии стабилизировалась, договоренности о прекращении огня в целом соблюдаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Были некоторые инциденты в нарушение договоренности о прекращении огня не так давно, на юге, но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договоренности о прекращении огня соблюдаются", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Этому надо всячески способствовать, надо делать все, чтобы консолидировать эту договоренность, в том числе через поддержку созданного сторонами военного комитета "5+5"", - добавил он.

Министр добавил, что позитивную роль играет принципиальная договоренность по вопросу о доходах от экспорта нефти, "которую нужно всячески воплощать в жизнь таким образом, чтобы все ливийские стороны ощущали свою причастность к доходам от экспорта".

По его словам, также принципиально продвигать политический процесс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЛИВИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]