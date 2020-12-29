Палестинские группировки провели в секторе Газа учения в память о конфликте с Израилем в 2008 - 2009 годах

Около десятка палестинских военизированных группировок провели военные учения в секторе Газа, приуроченные к годовщине израильской операции "Литой свинец" против движения ХАМАС в 2008 - 2009 годах, сообщает ливанское издание "Дейли стар".
В частности, в учениях приняли участие силы "Палестинского исламского джихада" и ХАМАС. По словам представителя "Палестинского исламского джихада", целью учений были укрепление навыков бойцов и демонстрация единства различных группировок.
В ходе маневров были проведены запуски ракет из сектора Газа в Средиземное море.
По данным "Дейли стар", армия Израиля подтвердила пуск ракеты из сектора Газа в ночь на вторник, но при этом отметила, что ракета не пересекала границ с Израилем.
Западные СМИ в свою очередь отмечали, что палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа с 2007 года, придерживается с Израилем неофициального прекращения огня. Несмотря на это, в этом районе периодически имеют место ракетные атаки против Израиля и его ответные удары.
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане
Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха
Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулов в США, Brent - $51,25 за баррель
Премьер Беларуси: подписаны контракты со всеми крупными поставщиками нефти
В Азербайджане в марте 2021г ждут с визитом главу Минэнерго Саудовской Аравии
В Азербайджане зафиксирован 1 101 новый случай заражения COVID-19
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден
В Нидерландах зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз