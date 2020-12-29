Палестинские группировки провели в секторе Газа учения в память о конфликте с Израилем в 2008 - 2009 годах

Около десятка палестинских военизированных группировок провели военные учения в секторе Газа, приуроченные к годовщине израильской операции "Литой свинец" против движения ХАМАС в 2008 - 2009 годах, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

В частности, в учениях приняли участие силы "Палестинского исламского джихада" и ХАМАС. По словам представителя "Палестинского исламского джихада", целью учений были укрепление навыков бойцов и демонстрация единства различных группировок.

В ходе маневров были проведены запуски ракет из сектора Газа в Средиземное море.

По данным "Дейли стар", армия Израиля подтвердила пуск ракеты из сектора Газа в ночь на вторник, но при этом отметила, что ракета не пересекала границ с Израилем.

Западные СМИ в свою очередь отмечали, что палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа с 2007 года, придерживается с Израилем неофициального прекращения огня. Несмотря на это, в этом районе периодически имеют место ракетные атаки против Израиля и его ответные удары.