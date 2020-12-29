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Дальнее зарубежье 29.12.2020 18:31

Палестинские группировки провели в секторе Газа учения в память о конфликте с Израилем в 2008 - 2009 годах

Около десятка палестинских военизированных группировок провели военные учения в секторе Газа, приуроченные к годовщине израильской операции "Литой свинец" против движения ХАМАС в 2008 - 2009 годах, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

В частности, в учениях приняли участие силы "Палестинского исламского джихада" и ХАМАС. По словам представителя "Палестинского исламского джихада", целью учений были укрепление навыков бойцов и демонстрация единства различных группировок.

В ходе маневров были проведены запуски ракет из сектора Газа в Средиземное море.

По данным "Дейли стар", армия Израиля подтвердила пуск ракеты из сектора Газа в ночь на вторник, но при этом отметила, что ракета не пересекала границ с Израилем.

Западные СМИ в свою очередь отмечали, что палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа с 2007 года, придерживается с Израилем неофициального прекращения огня. Несмотря на это, в этом районе периодически имеют место ракетные атаки против Израиля и его ответные удары.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ГАЗА, ГРУППИРОВКИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]