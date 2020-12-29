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Дальнее зарубежье 29.12.2020 18:42

В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

Власти Таиланда объявили о введении в столице страны Бангкоке новых ограничений на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, в рамках новых мер со вторника в столице закрываются хостес-бары, игровые заведения и массажные салоны. Обычным барам и ресторанам разрешено продолжать работу до полуночи при условии соблюдения всех мер безопасности.

Новые ограничения будут действовать до 4 января.

Премьер Таиланда Прают Чан-Оча в свою очередь заявил, что не будет ограничивать передвижения на Новый год, однако "во многих провинциях введут ряд мер".

AP напоминает, что с середины декабря в Таиланде произошло две крупных вспышки коронавируса. Одна из них имела место на рынке морепродуктов близ Бангкока среди рабочих-мигрантов из Мьянмы. Вторая вспышка связана с подпольным игорным домом в провинции Районг на юго-востоке Таиланда.

Как сообщает координационный центр по борьбе с COVID-19, во вторник суточный показатель заражений в стране составил 155.

Таиланд считается одной из наиболее успешных стран в борьбе с COVID-19, в частности, благодаря соблюдению мер безопасности жителями страны.

Всего в Таиланде за время пандемии выявили 6 440 случаев коронавируса, 61 инфицированный скончался. При этом 4 184 заболевших выздоровели.

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Тэги: ТАИЛАНД, БАНГКОК, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]