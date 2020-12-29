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ТЭК 29.12.2020 20:05

Узбекистан в 2021г начнет формирование оптового рынка энергоносителей

Власти Узбекистана в 2021 году планируют отменить госмонополию в сфере поставок электроэнергии и природного газа и внедрить рыночные механизмы, заявил президент Шавкат Мирзиеев, выступая во вторник с ежегодным посланием к парламенту страны.

"В 2021 году начнется формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей. Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом, производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители - покупать природный газ на бирже", - сказал Мирзиеев.

По его словам, необходимо создать свободную конкурентную среду на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам.

"Сегодня существуют монополии на рынках электроэнергии и газа, драгоценных металлов, минеральных удобрений, транспортных услуг, и в этих сферах сохраняется множество проблем", - отметил президент.

Согласно данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом, до 59,46 млрд кубометров. Электроэнергии в 2019 году произведено 61,6 млрд кВт.ч против 62,4 млрд кВт.ч в 2018 году.

Добыча природного газа в Узбекистане в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 19,6%, до 44,878 млрд кубометров. По итогам девяти месяцев выработано более 51,65 млрд кВт.ч электроэнергии, что примерно на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]