Узбекистан в 2021г начнет формирование оптового рынка энергоносителей

Власти Узбекистана в 2021 году планируют отменить госмонополию в сфере поставок электроэнергии и природного газа и внедрить рыночные механизмы, заявил президент Шавкат Мирзиеев, выступая во вторник с ежегодным посланием к парламенту страны.

"В 2021 году начнется формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей. Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом, производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители - покупать природный газ на бирже", - сказал Мирзиеев.

По его словам, необходимо создать свободную конкурентную среду на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам.

"Сегодня существуют монополии на рынках электроэнергии и газа, драгоценных металлов, минеральных удобрений, транспортных услуг, и в этих сферах сохраняется множество проблем", - отметил президент.

Согласно данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом, до 59,46 млрд кубометров. Электроэнергии в 2019 году произведено 61,6 млрд кВт.ч против 62,4 млрд кВт.ч в 2018 году.

Добыча природного газа в Узбекистане в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 19,6%, до 44,878 млрд кубометров. По итогам девяти месяцев выработано более 51,65 млрд кВт.ч электроэнергии, что примерно на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.