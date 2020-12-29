Узбекистан в 2021г начнет формирование оптового рынка энергоносителей

Власти Узбекистана в 2021 году планируют отменить госмонополию в сфере поставок электроэнергии и природного газа и внедрить рыночные механизмы, заявил президент Шавкат Мирзиеев, выступая во вторник с ежегодным посланием к парламенту страны.
"В 2021 году начнется формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей. Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом, производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители - покупать природный газ на бирже", - сказал Мирзиеев.
По его словам, необходимо создать свободную конкурентную среду на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам.
"Сегодня существуют монополии на рынках электроэнергии и газа, драгоценных металлов, минеральных удобрений, транспортных услуг, и в этих сферах сохраняется множество проблем", - отметил президент.
Согласно данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом, до 59,46 млрд кубометров. Электроэнергии в 2019 году произведено 61,6 млрд кВт.ч против 62,4 млрд кВт.ч в 2018 году.
Добыча природного газа в Узбекистане в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 19,6%, до 44,878 млрд кубометров. По итогам девяти месяцев выработано более 51,65 млрд кВт.ч электроэнергии, что примерно на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане
Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха
В Азербайджане зафиксирован 1 101 новый случай заражения COVID-19
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден
В Нидерландах зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЕС и Китай подошли вплотную к подписанию большого соглашения об инвестициях
В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Трамп прогнозирует, что "усталые и слабые" республиканцы в Сенате одобрят военный бюджет, несмотря на его вето
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз