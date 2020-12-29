Премьер Беларуси: подписаны контракты со всеми крупными поставщиками нефти

Беларусь подписала контракты со всеми крупными поставщиками нефти, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Беларуськалий" во вторник.

"Буквально несколько еще осталось не очень крупных поставщиков, это чисто технические вопросы", - сказал он. Премьера цитирует госагентство БелТА.

На вопрос о межбюджетном трансферте при расчетах за российскую нефть, премьер-министр ответил, что этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год.

"Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансферов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, говоря об ожидаемых объемах поставки нефти из России в 2021 году, Головченко отмечал, что они будут определяться целесообразностью. "Но российская сторона готова поставить под максимальный объем фактически столько, сколько для нас будет выгодно перерабатывать. Если там 18 миллионов тонн, то будем перерабатывать столько. Будет зависеть, конечно, от ситуации на рынке", - говорил он.