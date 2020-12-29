Премьер Беларуси: подписаны контракты со всеми крупными поставщиками нефти

Беларусь подписала контракты со всеми крупными поставщиками нефти, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Беларуськалий" во вторник.
"Буквально несколько еще осталось не очень крупных поставщиков, это чисто технические вопросы", - сказал он. Премьера цитирует госагентство БелТА.
На вопрос о межбюджетном трансферте при расчетах за российскую нефть, премьер-министр ответил, что этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год.
"Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансферов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент", - пояснил он.
Как сообщалось ранее, говоря об ожидаемых объемах поставки нефти из России в 2021 году, Головченко отмечал, что они будут определяться целесообразностью. "Но российская сторона готова поставить под максимальный объем фактически столько, сколько для нас будет выгодно перерабатывать. Если там 18 миллионов тонн, то будем перерабатывать столько. Будет зависеть, конечно, от ситуации на рынке", - говорил он.
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане
Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха
В Азербайджане зафиксирован 1 101 новый случай заражения COVID-19
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден
В Нидерландах зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Аргентина приступила к вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Cпутник V"
В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19
Царукян на встрече с Пашиняном предложил ему оставить пост премьера
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз