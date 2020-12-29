В Аргентине во вторник стартовала кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19 с применением российского препарата "Cпутник V", сообщают аргентинские СМИ.

Вакцинация стартовала синхронно во всех девяти провинциях страны. На этом этапе прививать будут в основном медицинский персонал.

Первыми в столичной провинции Буэнос-Айрес российскую вакцину получили губернатор Алекс Кисиллофф, министр здравоохранения провинции Николас Креплак и медсестра.

По словам министра здравоохранения Аргентины Хиггса Гонсалеса Гарсии, вакцинация - "это самая настоящая эпопея. Это самая масштабная подобная кампания в нашей истории".

Он предупредил, что начало вакцинации - это ещё не победа над коронавирусом. "Нам нужно будет продолжать беречь здоровье... пройдут месяцы, прежде чем мы достигнем нужного уровня иммунизации населения", - предупредил министр.

Ранее правительство Аргентины объявило о старте 29 декабря вакцинации населения при помощи "Спутника V": российская вакцина должна была быть доставлена в каждую провинцию страны к понедельнику.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране.

Позднее в РФПИ сообщили, что в Аргентину доставили 300 тыс. доз вакцины "Спутник V". В сообщении РФПИ отмечалось, что эта поставка является частью от общего запланированного объема в 10 миллионов доз.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что "доставка 300 000 доз позволит нашим партнерам в Аргентине начать массовую вакцинацию до конца 2020 года".

Накануне директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что Аргентина пока получила только первый компонент вакцины "Спутник V", второй будет поставлен в течение трех недель.

"Так и есть, были поставлены 300 тысяч доз первого компонента ("Спутник V"). Через три недели будет второй компонент поставлен, возможно, и раньше, но не позже",- сказал он.

Помимо "Спутника V" Аргентина также одобрила вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.