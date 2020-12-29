Fiat Chrysler планирует начать производство электрокаров в Польше в 2022 году

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) планирует во втором полугодии 2022 года начать производство гибридных и электрических автомобилей на своем заводе в Польше.
Как сообщается в пресс-релизе FCA, группа расширит и модернизирует свое предприятие, расположенное в польском городе Тыхы, где в итоге будет осуществляться выпуск гибридов и электромобилей под марками Jeep, Fiat и Alfa Romeo. Она инвестирует 2 млрд евро в этот проект, написал в своем аккаунте в Twitter вице-премьер Польши Ярослав Говин.
В настоящее время на польском заводе FCA производятся компактные модели Fiat 500 и Lancia Ypsilon. Там работает порядка 2,5 тыс. человек.
Акции FCA прибавляют в цене 0,2% на торгах в Милане во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 12,2%, до 29,7 млрд евро.
Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства
Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане
Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха
В Азербайджане зафиксирован 1 101 новый случай заражения COVID-19
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден
В Нидерландах зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЕС и Китай подошли вплотную к подписанию большого соглашения об инвестициях
В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Трамп прогнозирует, что "усталые и слабые" республиканцы в Сенате одобрят военный бюджет, несмотря на его вето
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз