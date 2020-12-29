Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0805 RUR   0.023 GBR   2.2934 TRY   0.2282

Цена на нефть

28.12 $/bbl   WTI 47.62 -0.61 Brent 50.86 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 29.12.2020 22:04

Fiat Chrysler планирует начать производство электрокаров в Польше в 2022 году

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) планирует во втором полугодии 2022 года начать производство гибридных и электрических автомобилей на своем заводе в Польше.

Как сообщается в пресс-релизе FCA, группа расширит и модернизирует свое предприятие, расположенное в польском городе Тыхы, где в итоге будет осуществляться выпуск гибридов и электромобилей под марками Jeep, Fiat и Alfa Romeo. Она инвестирует 2 млрд евро в этот проект, написал в своем аккаунте в Twitter вице-премьер Польши Ярослав Говин.

В настоящее время на польском заводе FCA производятся компактные модели Fiat 500 и Lancia Ypsilon. Там работает порядка 2,5 тыс. человек.

Акции FCA прибавляют в цене 0,2% на торгах в Милане во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 12,2%, до 29,7 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, FCA, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]