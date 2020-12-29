Fiat Chrysler планирует начать производство электрокаров в Польше в 2022 году

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) планирует во втором полугодии 2022 года начать производство гибридных и электрических автомобилей на своем заводе в Польше.

Как сообщается в пресс-релизе FCA, группа расширит и модернизирует свое предприятие, расположенное в польском городе Тыхы, где в итоге будет осуществляться выпуск гибридов и электромобилей под марками Jeep, Fiat и Alfa Romeo. Она инвестирует 2 млрд евро в этот проект, написал в своем аккаунте в Twitter вице-премьер Польши Ярослав Говин.

В настоящее время на польском заводе FCA производятся компактные модели Fiat 500 и Lancia Ypsilon. Там работает порядка 2,5 тыс. человек.

Акции FCA прибавляют в цене 0,2% на торгах в Милане во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 12,2%, до 29,7 млрд евро.