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Дальнее зарубежье 29.12.2020 21:27

ЕС призвал китайские власти немедленно освободить жителей Гонконга, захваченных в море

Европейский союз призвал китайские власти немедленно освободить группу жителей Гонконга, захваченных в море и представших перед судом в КНР без соблюдения элементарных процессуальных правил и прав человека.

В заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном во вторник, отмечается, что десять из двенадцати человек из Гонконга, задержанных в море китайскими властями в августе, предстали перед судом в Шэньчжэне 28 декабря.

"Подсудимым не разрешили назначить адвокатов по своему выбору, и доступ к ним во время содержания под стражей был сильно ограничен, - подчеркивается в заявлении. - Судебный процесс в открытом заседании не проводился. Дипломатические представители не смогли присутствовать на судебных заседаниях, а явка родственников задержанных была затруднена".

Права обвиняемых на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру не были соблюдены.

ЕС призвал Китай гарантировать этим людям процессуальную справедливость и соблюдение законности. Он призвал немедленно освободить этих 12 человек и позволить им как можно скорее вернуться в Гонконг.

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Тэги: ЕС, КНР, ГОНКОНГ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]