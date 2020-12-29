Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха

Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил с азербайджанским коллегой Али Асадовым двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по карабахскому урегулированию.
"29 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Там отмечается, что были "рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин".
Кроме того, "Мишустин и Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха во исполнение заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года".
Главы правительств России и Азербайджана поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
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