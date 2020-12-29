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Карабахский конфликт 29.12.2020 18:14

Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха

Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил с азербайджанским коллегой Али Асадовым двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по карабахскому урегулированию.

"29 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Там отмечается, что были "рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин".

Кроме того, "Мишустин и Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха во исполнение заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года".

Главы правительств России и Азербайджана поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]