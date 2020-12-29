Царукян на встрече с Пашиняном предложил ему оставить пост премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник проводит встречи с представителями оппозиционных парламентских фракций.

Руководитель крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил журналистам по итогам встречи, что были обсуждены пути выхода из внутриполитического кризиса. "Я сказал, что единственный выход из создавшегося кризиса - это его отставка. Что касается внеочередных парламентских выборов, то я сказал, что он не должен быть временным исполняющим обязанности премьера. Если это будет приемлемо для него, то остальные вопросы можно будет обсудить", - сказал Царукян.

В настоящее время Пашинян проводит встречу с главой фракции "Мой шаг" Эдмоном Марукяном.

В парламенте Армении представлены три политические силы - оппозиционные "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", а также правящая фракция "Мой шаг".

25 декабря Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году, пригласив парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации. "Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу проявить пренебрежение к доверенной мне народом власти, должности премьера. Судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства должен решить народ своим свободным волеизъявлением. Я, как премьер-министр, считаю себя гарантом свободного изъявления этой воли", - заявил Пашинян.

27 декабря Пашинян высказался за консультации с парламентскими силами по вопросу своей отставки и проведения внеочередных выборов. "Для проведения внеочередных выборов есть один механизм: премьер-министр подает в отставку, после этого парламент два раза не выбирает нового премьера, в результате чего проводятся новые выборы. Для этого надо достичь согласия с парламентскими силами", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.

По его словам, другой механизм предполагает изменения в конституции, согласно которым у парламента появятся полномочия для самороспуска.