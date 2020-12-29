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Карабахский конфликт 29.12.2020 19:04

Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане

Турецкие военные отправились в Азербайджан для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление министерства обороны Турции.

"Турецкие военные, задействованные в Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху, отбыли в Азербайджан", - приводит агентство заявление.

В заявлении министра обороны страны Хулуси Акара подчеркивается, что "в Совместном мониторинговом центре по Карабаху будут работать один генерал и 35 других офицеров ВС Турции".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]