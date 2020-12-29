Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане

Турецкие военные отправились в Азербайджан для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление министерства обороны Турции.

"Турецкие военные, задействованные в Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху, отбыли в Азербайджан", - приводит агентство заявление.

В заявлении министра обороны страны Хулуси Акара подчеркивается, что "в Совместном мониторинговом центре по Карабаху будут работать один генерал и 35 других офицеров ВС Турции".