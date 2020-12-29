Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0805 RUR   0.023 GBR   2.2934 TRY   0.2282

Цена на нефть

28.12 $/bbl   WTI 47.62 -0.61 Brent 50.86 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 29.12.2020 19:22

Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил подразделениям, дислоцированным на освобожденных территориях, принять меры повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

«29 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений», - говорится в сообщении Минобороны.

Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

«Гасанов, поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, дал конкретные указания командно-начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев провел оперативное совещание с руководством Минобороны и командирами частей, находящихся на линии фронта Президент Алиев провел оперативное совещание с руководством Минобороны и командирами частей, находящихся на линии фронта Министр обороны Азербайджана дал указания по повышению боевой готовности армии Посвященное итогам девяти месяцев совещание прошло в Министерстве обороны Азербайджана Взаимодействие в борьбе с терроризмом обсудили представители Минобороны стран СНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]