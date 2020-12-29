Гасанов поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил подразделениям, дислоцированным на освобожденных территориях, принять меры повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

«29 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений», - говорится в сообщении Минобороны.

Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

«Гасанов, поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, дал конкретные указания командно-начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов