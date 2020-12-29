Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулов в США, Brent - $51,25 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 во вторник составляет $51,25 за баррель, что на $0,39 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,99 за баррель, что на $0,37 (0,78%) выше уровня предыдущих торгов.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Предполагается, что данная мера столкнется с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Помимо этого, поддержку нефтяному рынку оказывает ослабление доллара. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается во вторник на 0,4%.

"Нефтяные цены поддерживаются позитивными настроениями на рынках рисковых активов в связи с новостями о принятии пакета стимулов в США, а также снижением доллара США", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, слова которой приводит S&P Global Platts.

Однако, по мнению экспертов Axi, рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск. Спрос на нефть в январе, похоже, будет довольно неустойчивым, отмечают они.

По словам старшего рыночного аналитика Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch, неизбежное увеличение поставок нефти в следующем месяце, когда страны-участницы ОПЕК+ смягчат ограничения на добычу, а также пройдут выборы двух сенаторов в штате Джорджия, которые определят, кто получит контроль над верхней палатой Конгресса США, "дают повод для осторожности, несмотря на в остальном позитивный внешний фон".

"Это, вероятно, означает, что нефть продолжит колебаться до конца этой недели", - говорит он.