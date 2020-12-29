Песков отвергает утверждения о кабинетах-двойниках для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой утверждения о том, что кто-то сознательно скрывает, где находится Владимир Путин.

"Ерунда эти все умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Какие-то вот эти все теории заговора - это все полная ерунда", - сказал Песков телеканалу RTVI в программе, посвящённой итогам года.

Так он прокомментировал истории о бункере президента и "дубликатах" его кабинета.

"Это ерунда. Все это ерунда абсолютная. Это такие литературные экзерсисы. Вы эту комнату фотографируйте по-разному, ищите отличия, и вы их найдёте", - сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что у президента построено очень много кабинетов, в том числе в разных городах.

"Он работает при необходимости в любом из этих кабинетов", - сказал он.