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Дальнее зарубежье 29.12.2020 19:52

Песков отвергает утверждения о кабинетах-двойниках для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой утверждения о том, что кто-то сознательно скрывает, где находится Владимир Путин.

"Ерунда эти все умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Какие-то вот эти все теории заговора - это все полная ерунда", - сказал Песков телеканалу RTVI в программе, посвящённой итогам года.

Так он прокомментировал истории о бункере президента и "дубликатах" его кабинета.

"Это ерунда. Все это ерунда абсолютная. Это такие литературные экзерсисы. Вы эту комнату фотографируйте по-разному, ищите отличия, и вы их найдёте", - сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что у президента построено очень много кабинетов, в том числе в разных городах.

"Он работает при необходимости в любом из этих кабинетов", - сказал он.

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Тэги: ПУТИН, РАБОТА, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]