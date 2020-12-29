Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве - СК

Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Петренко во вторник журналистам.
По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.
"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила Петренко.
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