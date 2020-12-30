Новое российское оружие - гиперзвуковая ракета "Циркон" начнет серийно поступать в Вооруженные силы РФ в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

25 декабря Северный флот РФ сообщил, что испытания ракеты "Циркон" полностью подтвердили высокие скоростные и другие тактико-технические характеристики нового оружия.

17 декабря президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" практически завершены.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (Мах - скорость звука), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость - и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал тогда президент РФ.

В декабре, ноябре и октябре Минобороны РФ сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте этого года командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки СФ.

Успешные испытания "Циркона" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) свидетельствуют, что ракету в скором времени могут принять на вооружение, сообщил в октябре "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко. По его словам, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты.

"Во-первых, я бы отметил скорость "Циркона". Не существует комплекса, который на такой скорости мог бы обнаружить и перехватить эту ракету. Во-вторых, у нее очень сложная траектория полета. Третье преимущество - "Цирконом" могут вооружать как надводные корабли, так и подлодки. Да, это недешевое оружие, но оборона и защита - это всегда дорогое удовольствие", - сказал тогда Кравченко.