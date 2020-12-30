Летные испытания новой российской стратегической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил, что в 2021 году в Красноярском крае построят полигон для летных испытаний "Сармата".

"Сармат" заступит на боевое дежурство в Красноярском крае в 2022 году, сообщил 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.