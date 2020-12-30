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СНГ 30.12.2020 12:55

Минобороны РФ сообщило о подготовке к летным испытания новой межконтинентальной ракеты "Сармат"

Летные испытания новой российской стратегической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил, что в 2021 году в Красноярском крае построят полигон для летных испытаний "Сармата".

"Сармат" заступит на боевое дежурство в Красноярском крае в 2022 году, сообщил 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, "САРМАТ", ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]