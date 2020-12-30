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Дальнее зарубежье 30.12.2020 13:08

Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израилем пригорода Дамаска, один человек погиб - СМИ

В результате ракетного обстрела Израилем пригорода сирийской столицы один человек погиб, три военнослужащих получили ранения, зафиксирован материальный ущерб, сообщило государственное агентство Сирии САНА со ссылкой на военный источник.

Ранее агентство сообщило, что сирийские средства ПВО "отражают агрессию Израиля".

По сообщению источника, несколько ракет было сбито, обстрел велся из израильского района Галилея.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, НАЛЕТ, ОТРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]