Китай пересмотрел данные о росте ВВП в 2019 году до 6% с 6,1%

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая пересмотрело с понижением данные о росте ВВП страны за 2019 год, что делает более низкой базу для сравнения в 2020 году.

Согласно пересмотренным данным, китайская экономика в прошлом году увеличилась на 6%, а не на 6,1%, как сообщалось ранее.

Информация о ВВП страны за 2020 год будет опубликована 18 января. Ожидается, что КНР будет единственной крупной экономикой мира, которая выросла в этом году, пишет Dow Jones.

За три квартала 2020 года китайский ВВП увеличился на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.