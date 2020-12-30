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Макроэкономика 30.12.2020 13:23

Китай пересмотрел данные о росте ВВП в 2019 году до 6% с 6,1%

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая пересмотрело с понижением данные о росте ВВП страны за 2019 год, что делает более низкой базу для сравнения в 2020 году.

Согласно пересмотренным данным, китайская экономика в прошлом году увеличилась на 6%, а не на 6,1%, как сообщалось ранее.

Информация о ВВП страны за 2020 год будет опубликована 18 января. Ожидается, что КНР будет единственной крупной экономикой мира, которая выросла в этом году, пишет Dow Jones.

За три квартала 2020 года китайский ВВП увеличился на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВВП, ДАННЫЕ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]